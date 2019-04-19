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MHP lideri Bahçeli Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Side Turizm Merkezi'nde düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Antalya’ya geldi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Side Turizm Merkezi'nde düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Antalya’ya geldi. Bahçeli, Döşemealtı ilçesinde partililer tarafından karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından süreci değerlendirmek üzere, 20- 21 Nisan'da Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde düzenlenecek, 81 il başkanı ve 235 belediye başkanıyla bir araya geleceği kamp için Antalya'ya geldi. Bahçeli, Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy, belediye başkanları ve çok sayıda partili tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada aracından inen Bahçeli, partililerle selamlaştı. Bazı partililer Bahçeli'nin elini öptü. Devlet Bahçeli, daha sonra Manavgat'ta konaklayacağı otele geçti.

MHP kampı, 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de, Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantı, daha sonra basına kapalı sürdürülecek. Bahçeli, il başkanları ve belediye başkanları ile seçim sürecini değerlendirecek. MHP lideri Bahçeli, 21 Nisan Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

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