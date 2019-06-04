HABER

MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk gününde gençlerle kahvaltı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinin ardından kahvaltıyı Ülkü Ocakları Genel Merkezinde partililerle yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti ve karanfil bıraktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinin ardından kahvaltıyı Ülkü Ocakları Genel Merkezinde partililerle yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti ve karanfil bıraktı. Bahçeli’ye burada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP MYK üyeleri Erdem Karakoç ve Umut Ertürk, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı eşlik etti.
Kabir ziyaretinden sonra, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’ne gelen Bahçeli, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltıya katıldı. Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileriyle bayramlaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli gençlerle sohbet etti.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Bodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildiBodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi
Bayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştıBayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.