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MHP lideri Bahçeli, Binali Yıldırım’ı ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:50 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı ziyaret edecektir" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 24 Ocak Perşembe günü, Milliyetçi Çalışma Partisinin MHP’ye dönüşmesinin 26’ncı yıl dönümü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirileceğini anımsattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı ziyaret edecektir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 24 Ocak Perşembe günü, Milliyetçi Çalışma Partisinin MHP’ye dönüşmesinin 26’ncı yıl dönümü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirileceğini anımsattı. Yalçın, açıklamasında Bahçeli’nin 27 Ocak Pazar günü İstanbul’da il ve ilçe teşkilatlarıyla yemekli toplantıda bir araya geleceğini belirterek, "Genel Başkanımız, aynı gün TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı ziyaret edecektir. 9 Şubat Cumartesi günü de yine Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla Adana’da MHP’nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları yapılacaktır. Kutlamalar, coşku ve heyecanı bütün yurdu saracak görkemli bir programla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verdi.

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