MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Binali Yıldırım, taşımış olduğu onurlu görevi bizzat TBMM’den almıştır. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifasına gerek olmadığına göre, bununla bağlantılı bir görev olan TBMM Başkanlığından da istifasına lüzum yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı kapsamında Meclis başkanlığından istifa etmesi yönündeki tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, zillet ittifakının şüpheleri körüklemek, vehimleri canlı tutmak, güvensizlikleri derinleştirmek için son bir gayretle faaliyet halinde olduğunu söyledi.

"İstifasına gerek yok"

Meclis Başkanlığı için gerek ve yeter şartın milletvekili olmak olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Gazi Meclis’e başkanlık yapmak şerefli bir görevdir ve milletvekillerinin takdir ve seçimine bağlıdır. Anayasanın 94’ncü maddesine göre TBMM’ye başkan seçiminin usul ve esasları bellidir, bilinmektedir. Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasından dolayı istifa etmesi gerektiğini iddia ve ifade eden siyasi partiler, eğri okla doğru hedefi vurmanın hevesindedir. Bu yanlıştır, maksatlıdır, arızalı bir tutumdur. Yıldırım taşımış olduğu onurlu görevi bizzat TBMM’den almıştır. Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifasına gerek olmadığına göre, bununla bağlantılı bir görev olan TBMM Başkanlığından da istifasına lüzum yoktur. Türkiye’yi anlamsız ve sığ tartışmalarla meşgul edenler sorumsuzdur, şuursuzdur, art niyetlidir. Anayasa’nın 94’üncü maddesi yoruma müsaittir. Mezkur Anayasa maddesiyle birlikte, Siyasi Partiler Kanunu’nun 24’ncü, Mahalli İdareler Seçimi Kanunu’nun 36’ncı maddeleri dürüst ve tarafsız bir bakışla değerlendirildiğinde Sayın Yıldırım’ın istifasına yer olmayacağı açık seçik bir şekilde görülecektir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini sabote etme amacı taşıyan istifa polemiklerinin bir an önce sonlandırılıp asıl gündeme geçilmesi elzemdir, acildir. Bize göre Yıldırım’ın istifasına gerek yoktur" şeklinde konuştu.