MHP lideri Bahçeli: “Çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz”

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir. İncelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün olacaktır. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir. Aziz milletimizin tüm dikkati deprem alanlarına yönelmiş ve sabitlenmiştir. Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle, tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Felaketlere teslim olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir” ifadelerine yer verdi.