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MHP lideri Bahçeli: “Çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir. İncelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün olacaktır. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir. Aziz milletimizin tüm dikkati deprem alanlarına yönelmiş ve sabitlenmiştir. Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle, tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Felaketlere teslim olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir” ifadelerine yer verdi.

“Kötümserlik aşılayanlar hak ettiklerini bulacak”
Devletin seferberlik içinde olduğunu belirten Bahçeli, “Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki, arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Barınma, beslenme, enerji, haberleşme gibi acil ihtiyaçlarının giderilmesi, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarının deprem bölgesine zamanında intikali memnuniyet vericidir. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyor, bölge insanımıza ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afet, felaket ve musibetten Türk milletini ve Türkiye’yi korusun diyorum. Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır” mesajını verdi.

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