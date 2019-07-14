MHP lideri Bahçeli, Çankırı’da

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı’da belediyeyi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenbağ mevkisinde karşılanarak konvoy halinde Çankırı Belediyesine deldi ve belediye binası önünde Türk bayraklarıyla karşılandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli karşılama sonrasında makama çıktı. Makamda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından, tuzdan yapılan şehrin anahtarı ve köstekli saat hediye edildi. Görüşme basına kapalı olarak devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu, Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Feti Yıldız, Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Divan Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci eşlik etti.