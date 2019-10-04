MHP Lideri Bah\u00e7eli: "CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 i\u00e7in dokunulmazl\u0131\u011f\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ve mahkeme yolu ard\u0131na kadar aralanm\u0131\u015f ve a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r."Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu Ankara'ya tarifeli u\u00e7akla d\u00f6nd\u00fc, sosyal medyada olay olduCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan K\u00fclliye K\u00fct\u00fcphanesinde incelemelerde bulunduBah\u00e7eli, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun dokunulmazl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi