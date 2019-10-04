MHP Lideri Bahçeli, CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Başkanlık Divanı’nın kararıyla bir komisyon belirlediğini belirtti.

MHP Lideri Bah\u00e7eli, CHP-HDP ili\u015fkilerinin incelenmesi i\u00e7in Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131\u2019n\u0131n karar\u0131yla bir komisyon belirledi\u011fini belirtti.Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu Ankara'ya tarifeli u\u00e7akla d\u00f6nd\u00fc, sosyal medyada olay olduCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan K\u00fclliye K\u00fct\u00fcphanesinde incelemelerde bulunduBah\u00e7eli, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun dokunulmazl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi