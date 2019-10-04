MHP Lideri Bah\u00e7eli: "\u00c7\u0131kar ittifaklar\u0131, \u00e7\u00fcr\u00fck ortakl\u0131klar, \u00e7arp\u0131k ili\u015fki ve irtibatlar \u00fclkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozla\u015fmay\u0131 tehlikeli boyutlara ta\u015f\u0131maktad\u0131r."PARTNEROzan Do\u011fulu-K\u00fcbra Hera Aslan \u00e7ifti kural bozduCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan K\u00fclliye K\u00fct\u00fcphanesinde incelemelerde bulunduBah\u00e7eli, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun dokunulmazl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi