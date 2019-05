MHP lideri Bahçeli: “Cumhur İttifakı Türkiye’nin yeni bir Çanakkale ruhu, Milli Mücadele hamurudur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı Türkiye’nin yeni bir Çanakkale ruhu, Milli Mücadele hamurudur. Cumhur İttifakı, 7 Ağustos Yenikapı iradesi, yurdumuzu alçaklara uğratmamak için ayağa kalkmış milli ve tarihi şuurun haysiyetidir” dedi.

MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, AK Parti ile MHP ittifakına yönelik eleştirilere cevap verdi. Bahçeli, “Atarlar tutarlar, salladıkça ahlaken sallanırlar; ne var ki anlama özürlüsü olduklarını saklayamazlar, cahil cüretkarlıklarını gizleyemezler. Bunlar günlerce utanmadan, sıkılmadan, ar damarları çatlamışçasına MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. İttifakın AK Parti’ye yaramadığını, MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu hayasızca iddia ettiler, ahlaksızca ileri sürdüler. Durmadılar, Cumhur İttifakı bitti bitiyor yaygarası kopardılar. MHP’nin oy oranı yüze 18,81 ise AK Parti’nin de yüzde 35’tir dediler. Halbuki il genel meclis seçiminde MHP’nin oyu yüzde 18,81, AK Parti’nin ise yüzde 41,61’dir ve iki partinin toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir. Bu yalın gerçeği görmediler, göremediler, bir bakıma çılgına döndüler. 31 Mart’ta partilerin dün ile bugün arasındaki oy oranları arasında yapılacak en sağlıklı mukayesenin nitekim gerçek temsil güçlerinin il genel meclis seçiminden almış oldukları sonuçlar olacağına akıl erdiremeyenler çürük ipte cambazlık yapmaya özenen gafillerdir” dedi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na ilişkin, “29 Nisan 2019’da bir açıklama yaparak Cumhur İttifakı’nı bozacağımızı diline dolayan sahtekârlar, malum düzenbazlar şoka uğradılar, ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim, Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir, ruh kökünün mümtaz bir tecellisidir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbal meşalesi, istiklal nişanesidir. Bu meşaleyi söndürmeye, bu nişaneyi imhaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi, milli duruşun sinerjisi, 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma ve kucaklaşma siperidir. Cumhur İttifakı’nın bozulmasını dileyen, bunu bekleyen, bunun için faaliyet halinde olan kim varsa herkes bilsin ki karanlık ve kuytu köşelerde barınan, bir vesileyle tutunacak dal arayan devşirilmiş namertlerdir. Bunlara şerefiniz kadar konuşun desek, emin olun ki ömürleri boyunca tek kelime edemezler, etmeye takatleri yetmez. Biliyor ve inanıyoruz ki fitne-fesada bürünmüş insanlar iblisin yeryüzü suretleridir. Cumhur İttifakı’nın muhkem ve muteber sireti, bu iblis suretlerini her aşamada göğüslemeye, her seviyede karşılamaya irade kuvvetiyle vardır, sonuna kadar da hazırdır. Cumhur İttifakı’nın çözülmesini umanlar, Türkiye’yi çöküşe sürüklemek isteyen odaklardır” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı üzerinde yapılan kirli yorumların hepsinin yalan, aldatma olduğunu söyleyen Bahçeli, “Cumhur İttifakı bugün dünden daha güçlüdür. Biz siyasi çetele tutmadık. Biz siyasi hesap yapmadık. Üç belediye eksikmiş, beş belediye fazlaymış demedik. İkbal kaygısına düşmedik, istikbalimizi ihmal etmedik. Siyasi çıkar gayesiyle ittifakımızın çatısını örmedik. Mert olduk, adam gibi tavır aldık, dik durduk, milli bekamızın etrafında çelikten irademizle birleştik, bütünleştik. AK Parti’yle ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı’nın varlığı birilerini neden ürkütüyor? Bunların diline bakarsanız ballı şeker, kalpleri ise zehirli şekavet. Cumhur İttifakı’ndan PKK memnuniyetsiz, FETÖ huzursuz. CHP dünden hazımsız, İP deseniz o hepten kopuk ve keyifsiz. Cumhur İttifakı dediniz mi HDP’yi hafakanlar basar, Türk ve Türkiye düşmanlarının şaftı kayar. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’nin yeni bir Çanakkale ruhu, Milli Mücadele hamurudur. Cumhur İttifakı, 7 Ağustos Yenikapı iradesi, yurdumuzu alçaklara uğratmamak için ayağa kalkmış milli ve tarihi şuurun haysiyetidir” dedi.

Türk milletinin kıskaca alınmak, Türkiye’nin manevra alanının daraltılmak istendiğini söyleyen Bahçeli, “Oyun içinde oyun vardır. Tehdit dalgası büyümüştür. S-400 Hava Savunma Sistemi alacağız diyoruz, alamazsınız, yapamazsınız, bedeli ağır olur diyorlar. F-35 savaş uçağının üretim sürecinde varız, dördünü de aldık diyoruz, S-400’ten vazgeçmediğiniz takdirde uçakları uçuramazsınız diyorlar. Ya F-35 ya da S-400 dayatmasıyla sabrımızı test ediyorlar. Bir yanda ‘NATO üyeliğinden çıkartırız’ tehdidiyle irademize pranga vurmaya çalışıyorlar, diğer yanda 4-5 Nisan 2019’da Washington’da düzenlenen 70. NATO Zirvesi’nde sevimlilik gösterisi yapıyorlar. FETÖ terör örgütüdür, FETÖ elebaşını bize verin diyoruz; ne var ki FETÖ’cüleri dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak tanımlıyorlar. Doğu Akdeniz’de Türkiye kendi kıta sahanlığı içinde sondaj faaliyetleri yapar diyoruz, hak ve yetkileri olmadığı halde deniz sınırlarının nereden geçeceğini açıklayıp Rumların yanında hizalanıyorlar” şeklinde konuştu.

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik de Bahçeli, “ABD, Türkiye’ye karşı psikolojik harp taktikleri uygulamaktadır. Bu ülke açık değildir, dürüst değildir, mert değildir, adaletli değildir, tutarlı değildir, samimi hiç değildir. Türkiye’yi NATO üyeliğiyle tehdit etmek, ekonomik yaptırım mesajlarıyla baskı altına almak düşmanlık ötesi bir uygulamadır. ABD’nin buna hakkı yoktur. Türkiye dostluğuyla aranan, düşmanlığıyla da korkulan bir ülkedir. Ne tuhaftır ki ne CHP’den, ne İP’ten ne de HDP’ten ABD’ye karşı en ufak eleştiri gelmemiştir. S-400 konusunda bile ABD’nin yanında duracak, gönüllü propagandasını yapacak kadar Türkiye’ye yabancı kalmışlardır. Bunlara zillet diyorsak boşuna değildir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçcdaroğlu’na da cevap veren Bahçeli, “(Kılıçdaroğlu) Konuşmasının bir yerinde, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’ni eklediğini ifade etmiş, bunun da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna berat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu, ya duymadın ya da duyurmadılar, geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi oldu eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş. CHP Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor, atı arabanın ardına koşuyorlar. Önde T.C. tabelasını asarlar, arkada ’YPG bize mi saldıracakmış’ diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafta T.C. tabelasını koyarlar, arkada HDP’yle buluşurlar, Kandil’in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde Kuvay-i Milliye pozu verirler, arkada Kuvay-i melanete kucak açarlar. Çünkü önde başka, arkada başkalar” ifadelerini kullandı.