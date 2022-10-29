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MHP lideri Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ruhundan doğan bir şaheserdir

29.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını paylaştı. Mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyet'in eksiksiz bir kucaklaşma dönemine geçtiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ruhundan doğan bir şaheserdir

MHP lideri Bahçeli, 29 Ekim mesajı yayımlayarak bayramı kutladı.

"CUMHURİYET, TARİHİMİZİN AKIŞINI DEĞİŞTİRMİŞ, GEÇMİŞİN MİRASINI GELECEĞİN ÜMİTLERİYLE EKLEMLEMİŞTİR"

Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kahramanlıkla pekişen muhteşem bir mücadele sürecinin, zaferle perçinlenen muazzam bir muharebe zincirinin son etaptaki eseri ve erdemidir. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet’in müstesna fikir ve fiiliyle tescillenmiştir.

Aynı zamanda Cumhuriyet, tarihimizin akışını yeni bir devlet ve toplum teşkilatlanmasıyla değiştirmiş, kaldı ki bu değişim hali kaotik bir başkalaşma girdabına düşmeden geçmişin mirasını geleceğin ümitleriyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti milli egemenliğe dayanan dev bir atılım, uzun savaşlar döneminin taçlanmış nihai aşamasıdır.

"SONSUZA KADAR YAŞAMAYI ZİYADESİYLE HAK ETMİŞTİR"

Türk milleti 29 Ekim 1923 tarihinde, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini gerçekleştirmiş, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve ahlakıyla ortaya koymuştur. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti; şehit kanlarıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakârlıklarla vücut bulmuş, bu haliyle sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir.

Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte ileriye, muasır ve müreffeh bir seviyeye erişme azmini çok açık göstermiştir. Milli Mücadele’nin her safhasında; sahip olunan manevî kuvvet ve direncin yegâne kaynağı Türk milletinin var oluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur.

"CUMHURİYET, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'YLE EKSİKSİZ BİR KUCAKLAŞMA DÖNEMİNE GEÇMİŞTİR"

Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti; bağımsızlığını kurtarmak, hür ve müstakil yaşamak isteyen milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir. Türk milletinin varlığını ve haysiyetini koruma esaslarının belirlenip ilam edildiği Cumhuriyet’in sonsuza kadar var olması her vatan evladının ahlaki sorumluluğu ve milli ödevidir.

Milli birlik ve kardeşlik bağlarımızın gücü Cumhuriyet’in gücüdür. Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir. Bu haliyle cumhur ile Cumhuriyet bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tam bir kenetlenme, eksiksiz bir kucaklaşma dönemine geçmiştir. Cumhuriyet demek demokrasinin ve milli iradenin istikrarı, iradesi ve itibarı demektir.

"ASLA İZİN VERİLMEYECEK, KAPI ARALANMAYACAKTIR"

29 Ekim 1923 tarihinde alınan son ve kesin kararla; Türk milletinin bundan sonra hiç kimsenin tutsağı olmayacağı, mukadderatına gölge düşürmeyeceği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımayacağı tereddüde mahal bırakmayacak bir biçimde somutlaşmıştır.

Cumhuriyet, Türk milletinin istiklal ve istikbal güvenliği, Türkiye’yi yüksek hedeflere, diriliş ve yükseliş zirvesine taşıyacak rejim güvencedir. Bu güvencenin tahrip edilip tartışmaya açılması devletin kuruluş felsefesine büyük bir karşı çıkıştır ki, buna da asla izin verilmeyecek, kapı aralanmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır.

Bu münasebetle büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayram’ını gönülden kutluyor, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve büyük ceddimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli 29 ekim

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