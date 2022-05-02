HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP lideri Bahçeli'den 'altılı masa'ya ilginç gönderme! "Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu"

MHP lideri Bahçeli'den 'altılı masa'ya ilginç gönderme! "Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu"

02.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk gününde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Altılı masa'yı eski siyah-beyaz Türk filmlerine benzeten Bahçeli, "6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz" dedi. Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gezi için kurulan mahkemenin Nazi mahkemelerinden farkı yok' yorumunu değerlendirirken "Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya’da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli  bilgileri alabilirler" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den 'altılı masa'ya ilginç gönderme! "Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu"

MHP lideri siyasetin gündemindeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Bahçeli 'altılı masa'dan eski siyah-beyaz Türk filmlerinden daha anlamlı bir sonuç çıkmayacağına inandığını dile getirirken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Gezi davası' açıklamasını da eleştirdi. Bahçeli ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Yunanistan yerine Türkiye'ye güvenmesinin daha iyi olacağını söyledi.

bahceli-turkiye-insallah-iki-bayram-arasinda-teror-belasindan-kurtulur_8072_dhaphoto1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli'nin anıt mezara karanfil bırakması ardından Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, "Bildiğiniz gibi bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülmekte olan terörle mücadelede sınır ötesi ve yurt içerisinde şehitlerimiz verilmiştir; ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura, kardeşliğe kavuşur ve böylelikle terör belasından da kurtulmuş olur diye düşünmekteyiz" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI CHP'YE YAKIŞMAMAKTADIR'

Bahçeli, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Gezi için kurulan mahkemenin Nazi mahkemelerinden farkı yok" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü bir siyasi kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olarak iddia edeceksiniz, öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde sahip çıktığınız iddiasını taşıyacaksınız, öbür tarafta da Atatürk'ün ve milletimizin ortaya koymuş olduğu ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabilecek bir duruma gelmiştir. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya’da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli  bilgileri alabilirler" diye konuştu.

bahceli-turkiye-insallah-iki-bayram-arasinda-teror-belasindan-kurtulur_8072_dhaphoto3

Bahçeli, 6'lı masaya ilişkin soru üzerine, "6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. 6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum" değerlendirmesini yaptı.

bahceli-turkiye-insallah-iki-bayram-arasinda-teror-belasindan-kurtulur_8072_dhaphoto4

'ZELENSKİ TÜRK MİLLETİNE GÜVENSE İYİ OLUR'

Bahçeli, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Yunan medyasına yapmış olduğu açıklamada Türkiye'yi eleştirdiğinin anımsatılması üzerine "Ukrayna- Rusya savaşında dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları dikkate aldığı zaman Zelenski'nin Türk milletine, devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükumetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna savaşını İstanbul barış projesiyle çözmeye yönelen tek ülke Türkiye’dir ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticileriyle yapmış olduğu temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında da başaracağına inanmaktayım. Zelenski, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur" ifadelerini kullandı. (DHA)

bahceli-turkiye-insallah-iki-bayram-arasinda-teror-belasindan-kurtulur_8072_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan böyle seslendi! 'Tüm dünyada...'Erdoğan böyle seslendi! 'Tüm dünyada...'
Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldıSel felaketi! Araçlar sular altında kaldı
Putin'e sert sözler: Savaş devam ederse...Putin'e sert sözler: Savaş devam ederse...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.