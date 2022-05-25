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MHP lideri Bahçeli'den başsağlığı ve terörle mücadele mesajı

25.05.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen askerlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamasında, terörle mücadele konusunda net mesajlar veren Bahçeli, "Terörün arkasında duran kim varsa bizin nezdimizde teröristtir" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den başsağlığı ve terörle mücadele mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 5 askerle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki askerimiz de yaralanmıştır. Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır.

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"TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAK"

Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir. Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

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"TERÖRÜN ARKASINDA DURAN KİM VARSA TERÖRİSTTİR"

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır.

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