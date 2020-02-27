MHP lideri Bahçeli'den İdlib ve Libya açıklaması

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle;

Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz. Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız.

Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir. Bu heves her defasında boşa çıkarılmış, vahşi tezgâh kırılıp atılmıştır.

Türk milleti İdlib ve Libya’da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak’tan yanadır ve doğrudur.

Mahkûm ve mağlup bir millet değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ecdadımızın çağrısı, coğrafyanın seslenişi, mazlumların iç çekişi, şühedanın hatırası milli şuurda mevcut ve meknuzdur. Duruşumuz bunlarla mündemiçtir. Türk milleti beklenendir, bekleyendir, özlenendir, övülendir.