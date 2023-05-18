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MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki: Depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır

18.05.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket edilmesine sert tepki gösterdi. Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki: Depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir. Cumhur, herkestir; nitekim herkes eşittir Türkiye’dir. Maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır." dedi.

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deprem Devlet Bahçeli

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