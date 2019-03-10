HABER

MHP LİDERİ BAHÇELİ, ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik’in Söğüt ilçesine geldi. Partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bahçeli, Söğüt’te yapacağı miting öncesinde Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gitti. Girişte Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli ardından türbeye girerek dua okudu. Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak dua etti. Ardından Bahçeli yerel seçimlerin ilk mitingi için Söğüt Meydanı’na geçti.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Atatürk Havalimanı'nda sahibinin almadığı valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu Atatürk Havalimanı'nda sahibinin almadığı valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu 
Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ettiBahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.