MHP lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart akşamı İstanbul’da bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP’den tepki geldi mi? İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bahçeli bugün Başkent Ankara’da Cumhur İttifakı ortak adayının belirlendiği Etimesgut ilçesinde Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Bahçeli, kısa bir süre kalan yerel seçimlere yönelik, Etimesgut’a talip olduklarını, gece gündüz çalışacaklarını belirterek belediye başkan adayı Enver Demirel’in Etimesgut’a, Mehmet Özhaseki’nin de Ankara’ya çok yakışacağını ifade etti.

Taksim’de ezanı protesto

8 Mart akşamı İstanbul Taksim’de bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP’den tepki geldi mi? İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar. Bu namertler bilsinler ki ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek" şeklinde konuştu.