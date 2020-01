MHP lideri Bahçeli: "FETÖ elebaşının ABD’nin himayesinde yaşadığı Pensilvanya’dan Türkiye’ye getirilerek yargı önüne çıkarılması, adaletin bu dünyada tecellisi için bir zorunluluk aynı zamanda da 15 Temmuz şehitlerimize olan borcumuzdur"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ elebaşının ABD’nin himayesinde yaşadığı Pensilvanya’dan Türkiye’ye getirilerek yargı önüne çıkarılması, adaletin bu dünyada tecellisi için bir zorunluluk aynı zamanda da 15 Temmuz şehitlerimize olan borcumuzdur" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir gazeteye 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve MHP’nin süreçteki yerine dair değerlendirmelerde bulundu. MHP olarak dünyayı Türkçe okuduklarını, milli bekaya her şartta sahip çıktıklarını aktaran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sunduğu imkân ve fırsatlarla, emin adımlarla yürümeye devam edecektir. 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ’cü teröristler, vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırmış, millî iradenin tecelligâhı olan TBMM’yi bombalamıştır. O gece yakın siyasi tarihimizin en büyük alçaklığı ve ihaneti sergilenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçurumun kenarından dönmüştür" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’un siyasi tarihe izleri hiçbir zaman silinmeyecek kara bir leke olarak geçtiğini kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti: "Tahribat büyük, travma ağır, milletçe acımız ise çok derin olmuştur. Darbe girişimi neticesinde; maalesef ki 251 vatan evladı şehit, 2 bin 194 kahramanımız da gazi olmuştur. Oluk oluk kan akıtan hainler, milli vicdanı da kanatmıştır. Türkiye’yi kaosa sokmak, bir iç savaş çıkararak ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen işgal girişimi, aziz Türk milletinin devletine, demokrasisine ve millî iradeye sahip çıkmasıyla engellenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, uzun yıllar boyunca sistemli çabalarla bir çetenin devlete nasıl sızdığını korkutucu biçimde ortaya koymuştur. Bir cami vaizinin kurduğu çete yıllar içinde gelişmiş, palazlanmış ve devlet organlarının kılcal damarlarına kadar sızmış, emniyet, yargı, ordu ve bürokraside sinsi biçimde örgütlenmiş, neredeyse bütün köprübaşlarını tutmuştur. İstihbarat birimlerinde hâkimiyet kurmuş, üniversitelerde yuvalanmış, büyük bir özel öğretim kurumu ağı oluşturmuştur. Ürkütücü bir servete kavuşmuş, medyada çok büyük bir güç kazanmıştır. Böylece FETÖ, kapsamlı terör eylemlerini icra etme imkân ve kabiliyetini pekiştirmiştir. Bu süreçte FETÖ’nün TSK, emniyet ve yargı dahil tüm devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, medyayı, spor ve sanat alanını bir ahtapot gibi sarmaladığı ortaya çıkmıştır. Yapılan soruşturma ve yargılama süreçlerinden anlaşılmaktadır ki; 15 Temmuz öncesi Terörle mücadeleden sorumlu alçaklar, PKK’ya karşı mücadeleyi zaafa uğratacak hareket ve eylemler içine girmişler, PKK’nın terör eylemlerine yardım ve yataklık yapmışlardır. PKK saldırıları karşısında gerekli tedbirleri almayarak bölgenin bir savaş alanına dönmesine ve yüzlerce şehit vermemize seyirci ve tepkisiz kalmışlardır."

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile yapılan mücadeleye de değinen Bahçeli, "FETÖ ile yapılan mücadelede teknolojinin imkânları da devreye sokularak kripto yapılar dahil terör örgütü deşifre edilmeye başlanmış, mücadele etkinliği artmıştır. FETÖ, devletin en hassas kurumlarına sızarak çok geniş bir kadrolaşmaya gitmiş, milli güvenlik ve savunma konularındaki en gizli bilgilere ulaşmış ve dış odaklara da sızdırmışlardır. Darbeci generallerin önemli bir kısmı PKK ile mücadeleden ve Irak-İran-Suriye sınırının güvenliğinden birinci derece sorumlu olan komutanlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin özelliği olan uzlaşma, denge ve denetim mekanizmaları güçlenmiş, yasama, yürütme ve yargı kendi içinde daha güçlü hale gelmiştir. Partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak ittifakla seçime girmelerine imkân sağlanmış, yönetimde istikrar yanında temsilde adalet de ittifaklar sayesinde artmıştır. Türkiye’yi kana bulayan alçaklar, Türk yargısı tarafından hak ettikleri cezaya çarptırılmaya başlamıştır. Ayrıca elde edilen yeni bilgilere dayalı tutuklamalar da sürdürülmüştür. FETÖ’cü teröristlerin bu süreçte farklı yöntemlerle zehirlerini akıtma gayretiyle her kılığa girdiği, her istismarı yaptığı ve her yola başvurduğu görülmüştür. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye’nin ayağındaki prangalardan kurtulması için son uyarı olmuştur. Hükümet sistemindeki tıkanıklıkların tetiklediği demokrasi dışı müdahalelerin önüne geçilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunu mümkün kılacak Anayasa değişikliğinin yapılması, Türkiye için bir zorunluluk halini almıştır" açıklamalarında bulundu.

Kamudan ihraç edilenlerin taleplerini değerlendirmek, varsa mağduriyetlerini gidermek üzere OHAL Komisyonu’nun kurulduğunu bildiren Bahçeli, "Komisyonun verdiği kararlara yargı yolu açılarak, FETÖ’den ihraç edilenlerin yargıya başvurabilmeleri temin edilmiştir. Türkiye’nin birçok yerinde açılan davalara ilişkin yargılamalar devam etmiş, bir kısım davalar bu süreçte sonuçlanmıştır. FETÖ mücadelesi ve duruşmaları sırasında ’FETÖ mağdurları’ gündemi oluşturularak, FETÖ ile yapılan meşru mücadelenin iç ve dış kamuoyunda yıpratılması, hukuksuz gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması suretiyle etkinliğinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu konuda herkesin uyanık olmak, uyanık kalmak ve uyarıda bulunmak mecburiyetinin olduğu anlaşılmıştır. FETÖ’nün gerçek yüzünün ortaya çıkmaya başlamasıyla devlet ve toplum hayatımızın sekiz alanında hâkimiyet kurmak amacıyla örgütlendiği görülmüştür. Bu alanlar; Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargı, Emniyet, Kamu kurum ve kuruluşları, Basın ve yayın organları ve sosyal medya, Üniversiteler ve eğitim kurumları, İş dünyası, Siyaset kurumu ve siyasi partilerdir. Yapılan mücadelenin kesin başarıya ulaşması, aynı zamanda kamuoyu vicdanında karşılık bulması için daha önce defaatle gündeme getirdiğimiz gibi FETÖ’nün Türkiye’de örgütlendiği bu sekiz ayağın tamamına ilişkin etkili mücadelenin ortaya konulması kaçınılmazdır" ifadelerini aktardı.