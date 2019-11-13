MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır."

MHP lideri Bah\u00e7eli: "FET\u00d6\/PKK\/YPG\/DEA\u015e\u2019\u0131 \u00f6nce projelendirip sonra da kiral\u0131k tetik\u00e7i olarak kullananlar T\u00fcrk milletine boyun e\u011fdiremeyecek, muazzam dirili\u015f ve y\u00fckseli\u015f ruhuna kara \u00e7alamayacaklard\u0131r." Bu sabah \u0130stanbul! G\u00f6ren hayrete d\u00fc\u015ft\u00fcBah\u00e7eli'den Erdo\u011fan'\u0131n ABD ziyareti hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamaAk Parti K\u00fctahya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00c7etinba\u015f g\u00f6revi b\u0131rakt\u0131