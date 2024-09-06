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  4. MHP lideri Bahçeli, garajındaki klasik cipini iş insanı Ali Uçak'a hediye etti

MHP lideri Bahçeli, garajındaki klasik cipini iş insanı Ali Uçak'a hediye etti

06.09.2024 16:38
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında en dikkat çeken araçlardan biri olan 1978 model cipini, iş insanı Ali Uçak'a hediye etti.

MHP lideri Bahçeli, garajındaki klasik cipini iş insanı Ali Uçak'a hediye etti

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin garajındaki klasikler arasına giren cipe yıllar boyunca özenle bakım yapıldı. 06 CCC 001 plakası verilen ve çiziği dahi olmayan araçla Bahçeli, zaman zaman nostalji yaşadı.

CİPİN ANAHTARINI VE RUHSATINI KENDİ ELLERİYLE VERDİ

5 yıl boyunca araca gözü gibi bakan MHP lideri, "çok özel dediği" o otomobili yıllar sonra MHP MYK üyesi iş insanı Ali Uçak'a hediye etti. Ruhsat ve anahtarını da Uçak'a makamında kendi elleriyle verdi.

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MURAT ÇELİKER TESLİM ETTİ

Cip Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından Ali Uçak'a teslim edildi. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Uçak, araç teslimi sırasında cipin önünde Çeliker ile birlikte poz verdi.

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BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞTI

Yardımseverliğiyle tanınan Uçak, 2018'de Alaşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yaş, sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren Uçak'ın firması da yıllardır ihracat şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor. Her yıl düzenli bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihracat alanında ödüle layık görülüyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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