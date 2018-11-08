HABER

MHP lideri Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia! 'Haberi vardı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

ABD'nin PKK liderleri için milyonlarca dolara varan ödül kararından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceden haberdar olduğu iddia edildi. İddiayı ortaya atan isim Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut,"Bahçeli'nin, PKK ile YPG'nin ayrıştırılması girişimi ile Türkiye'ye tuzak niteliğinde somut bir adım atılacağından önceden haberdar olduğu net bir şekilde anlaşılıyor" ifadelerini kullandı

MHP lideri Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia! 'Haberi vardı'

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, ABD'nin PKK liderleri için milyonlarca dolara varan ödül kararından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceden haberdar olduğunu iddia etti.

Bulut'un "Yeni açılımı ABD mi başlattı?" başlığıyla (8 Kasım 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Kasım sabahı, grup konuşmasını yaparken, ABD Dışişleri Bakanlığı henüz, "PKK terör örgütünün üç yöneticisinin yakalanmasını sağlayacak bilgiler verenler için" ödül koyduğunu ilan etmemişti.

Bahçeli, şöyle diyordu:

"Görünüşe bakılırsa, ABD aynı anda hem Türkiye'yi idare etmekte, hem de PKK/YPG'yi kullanmakta, daha doğru bir ifadeyle korumaktadır. Güçlü ihtimaldir ki, ABD yeni bir aldatma ve oyalama sürecini devreye almıştır. PKK ile YPG'nin birbirinden ayrılacağı, YPG'nin Suriye örgütü haline getirileceği, sonra da YPG'nin diğer gruplar içinde eritilerek tedavülden kaldırılacağı iddiaları dillendirilmektedir. ABD'nin Türkiye'yi meşgul ederek stratejik amaçlarını gerçekleştirmek, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti tesis etmek için her yol ve yönteme müracaat ettiği açıktır, aşikârdır. PKK, YPG'den nasıl ayrılacaktır? Dahası PKK, PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır? Böylesi bir hezeyana, böylesi muhal bir hayale hangi mantıkla inanmamız beklenmektedir? Türkiye'yi kurnazca ve kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine çekme, yeni bir çözülme fırtınasına sokma arayış ve çabaları varsa, bilinmelidir ki, Türk milleti altın kâse içinde servisi yapılan öldürücü zehri asla içmeyecek, bu oyuna kesinlikle gelmeyecektir."

Bu konuşmadan, Bahçeli'nin, PKK ile YPG'nin ayrıştırılması girişimi ile Türkiye'ye tuzak niteliğinde somut bir adım atılacağından önceden haberdar olduğu net bir şekilde anlaşılıyor.

Bahçeli, sabah bu şekilde herkesi uyarırken ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Matthew Palmer, Ankara Büyükelçiliği'nin İnternet sitesinden saat 15.19'da bir açıklama yaptı ve "Ankara'ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Adalet İçin Ödül' programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım." dedi.

Bu açıklamadan kararın "ziyaret kapsamında" verildiği anlaşılıyor.

Saatler sonra Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki Teke Tek programına katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizi 'YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz' diyerek kandıramazlar. YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir. Türkiye'nin Fırat'ın doğusu politikasını değiştirmez" dedi.

Karar gerçekten "ziyaret kapsamında" verilmişse, perdeleme ve Türkiye'yi kandırma işini sadece Amerika mı yapmış oluyor? Bahçeli'nin bahsettiği tuzağı kuran kim oluyor?

Esasen Serdar Turgut, 2 Kasım tarihindeki yazısında, "Amerika ile ilişkilerde bundan sonra Matthew Palmer adını sıkça duyacaksınız, hatta kendisi bir heyetle gelecek hafta Türkiye'de olacak. Palmer'ın ilk ziyaretinin karşılıklı ilginç diplomatik manevralara sahne olması beklenebilir. ABD ile ilişkide yeni başlayan sürecin bundan sonra nasıl gideceğinin bu ziyarete bağlı olduğunu söylemek mümkün." demişti.

"Karşılıklı manevralar", yeni açılım sürecini de başlatmış oluyor!

Anlaşılıyor ki Türkiye yönetimi, mahalli seçimlere PKK'dan üç kelle alarak girecek! ABD'ye ne verdiler peki? "Fırat'ın doğusu" ne olacak? ABD ve Türkiye yönetimleri, Türk ve dünya kamuoyuna "PKK ile mücadele ediyoruz" görüntüsü vererek, Fırat'ın doğusundaki devlet hazırlığını "perdelemiş" olmuyor mu?

Tabii bir de "Cumhur İttifakı" için kullanılan "Türkiye'nin bekâsı" bahanesi var! Cumhur İttifakı sayesinde Türk milletine "altın kâse içinde öldürücü zehir" sunuluyorsa, bu kimin bekâsıdır?


Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Emekli memurun motosiklet ve ay-yıldız tutkusuEmekli memurun motosiklet ve ay-yıldız tutkusu
Tunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildiTunceli'de caddeye Mustafa Koç'un adı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli ABD MHP PKK YPG

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
KONUŞANA BAK..! BAHÇELİ SARAY SÖZCÜSÜ OLDUĞU SÜRECE BİR KULP TAKTIRIRLAR VE İKİNCİ ÇÖZÜM SÜRECİNİ DİLLENDİRİRLER.... BAHÇELİ BU VEBALLERDEN NASIL KURTULACAK BAKALIM.
Kimsenin ne dediğine, ne ahkam kestiğine, nasıl el kol salladığına bakmayın. Olan bitene bakın. yapılanlara bakın, sahaya bakın. Geldiğimiz noktayı görün...
Devlet Bahçelinin dediklerini dikkate alsalardı ne çözüm sürecindeki hendekler, ne fetö terörü bunun gibi çok felaketler bu ülkenin başına gelmezdi. Bizim dediğimiz doğru, ne yaparsak doğru diye burnunun dikine giderseniz sonunuz yakındır. Gelin alın bakalım şimdi Ankarayı İstanbulu AKP liler..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.