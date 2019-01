"863 belediye başkan adayımızın seçilmesini istiyoruz" Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümüne huzur, istikrar, derlenmiş toparlanmış, kronik sorunlardan kurtulmuş şekilde mutlaka erişileceğini ifade eden Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin yeni hükumet sisteminin ilk demokratik imtihanı olduğunu aktardı. "Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir" diyen Bahçeli, "Bu imtihanda başarılı olmak aynı şekilde milli bekamızın haysiyet konusudur. Elbette bugüne kadar aday olarak ilan ettiğimiz 863 belediye başkan adayımızın seçilmesini istiyoruz. Elbette Cumhur İttifakı’nın zafere imza atmasını, bununla birlikte il, ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde daha çok temsil edilmeyi amaçlıyoruz. 51 ilimizdeki il genel meclislerine daha fazla girelim, daha çok yer alalım arzusundayız. Ancak önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önünde ve üstündedir. Beka yoksa belediye taş yığını, beton yıkıntısıdır. Beka yoksa yani var oluşumuz hücum ve hüsrana uğramışsa, ne yapalım belediyeyi, nasıl yapalım siyaseti? Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi varmış? Hezeyan çukuruna düşen zillet neferlerine göre, yerel seçimler ülke bekası için önemli değilmiş. İnce ince nifak taşları döşeyen, kıyıda köşede, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat da, Cumhurbaşkanı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunuymuş. Bu yaklaşımdan da uzak durulması lazımmış. Gerçi gafile kelam, nafile kelamdır, ama yine de biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay, bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet sevinmedi, zillet takdir ve tebrik etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız? Kaldı ki, CHP-İP-HDP-PKK-FETÖ’den oluşan, arkalarında Türk düşmanlarının bulunduğu zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka görseydi biz kendimizden şüphe eder, acaba doğru mu yapıyoruz diye kendimizi sorgulardık. Bilenlerle bilmeyenler, samimiyetle sahtekarlık hiç bir olur mu? Günahla sevap hiç aynı olur mu? Bekayla bozguncu emeller hiç yan yana gelir mi? Be hey cahil, be hey zalim, be hey zillet ittifakı, hakla batılın, doğruyla yanlışın, caniyle şehidin, aynı safta toplandığını, aynı hizaya geldiğini bir kez olsun gördünüz, bir kez olsun duydunuz mu?" diye sordu ve kimin ne söylediğinin önemi olmadığını vurguladı.

"Yeni bir Barzani modeli kafalardadır"

ABD’nin dayattığı güvenli bölge teklifiyle terör örgütlerinin güvenliğini sağlamak istediğinin ön planda olduğunu dile getiren Bahçeli, milli bekanın risk ve tehditlerin markajında olduğunu belirtti. Bahçeli, "Yeni bir Barzani modeli kafalardadır, yeni bir özerk yapılanma gündemin başköşesindedir. Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden ABD’li Senatörün YPG’yi PKK’nın politik kolu olarak itiraf ve ifadesi hala akıllardadır. ABD’nin Suriye’den çekildim çekiliyorum iddiaları her geçen gün anlam ve inandırıcılığını kaybediyor. Menbiç’te, Afrin’de ABD’li askerlere yönelik peş peşe manidar saldırılar gerçekleşiyor. Ve Türk milleti Fırat’ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimizedir. Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 km’lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye’de olmalıdır. Başkalarının stratejik türbülansına kapılırsak tedavisi çok zor yaralar alırız. Başkalarının eline avucuna bakarsak yenilgi üstüne yenilgi yaşarız. ABD’nin uluslararası hukuka tamamen aykırı, insanlık vicdanına, insan haklarına, devletlerin egemenlik haklarına bütünüyle ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Ortadoğu’da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır. Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır. Türkiye’ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir.

Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede hiçbir devletten, hiçbir güç odağından müsaade istemeyecek, izin alma sırasına girmeyecektir. Biz onuruna düşkün, adam gibi adam bir milletiz. Biz bağımsızlığına tutkun ve bağlı bir ülkeyiz. Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin, kan yine o kandır. Menbiç Yol Haritasına uymayan, PKK/YPG/PYD’yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendiren ABD, kontrollü ve yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalıyla aziz milletimizin sabrını test etmektedir" şeklinde konuştu.

Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş’in, “Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Kürtler ne kadar Kürt’se biz de o kadar Kürt’üz. Biz ne kadar Türk’sek onlar da o kadar Türk’tür" sözünü anımsattı.