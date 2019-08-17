MHP lideri Bahçeli: "Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük bir doğal felaketti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmamış, elbette unutulmayacaktır."



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