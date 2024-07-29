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  4. MHP lideri Bahçeli İsrail için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Askeri hazırlık' vurgusu dikkat çekti: "Her türlü senaryo gündemde olmalı"

MHP lideri Bahçeli İsrail için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Askeri hazırlık' vurgusu dikkat çekti: "Her türlü senaryo gündemde olmalı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.07.2024 13:20
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İsrailli Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki skandal ifadelerine MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert tepki geldi. Bahçeli açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamasındaki 'askeri hazırlık' vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.

MHP lideri Bahçeli İsrail için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Askeri hazırlık' vurgusu dikkat çekti: "Her türlü senaryo gündemde olmalı"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Saddam benzetmeli skandal ifadeleri tüm Türkiye'den tepkiyle karşılandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Katz'ın ifadelerine sessiz kalmadı. Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde:

"NEFRETLE LANETLİYORUM"

"İsrail Dışişleri Bakanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum.

İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir.

"HER TÜRLÜ SENARYO GÜNDEMDE OLMALI"

Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail’e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM’ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas’ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur.

Caniyahu’nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.

"TÜRK DÜŞMANLARI KAYBEDECEK"

Mavi Vatan’a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM’lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır.

Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Devlet Bahçeli MHP cumhurbaşkanı erdoğan
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