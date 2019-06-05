MHP lideri Bahçeli: İstanbul adaylarının TV tartışması iyi bir tartı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamada İstanbul Belediye Başkanı adaylarının bayram sonrasında televizyonda bir araya gelebileceklerini söyledi.

Bahçeli "Bu iyi bir tartıdır. Bakalım birikim mi ağır gelecek, propagandayla türeyenler mi" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın AKPli adayı Binali Yıldırım'ın televizyonda canlı yayında tartışma programına katılmasına yönelik çağrılar yapılmıştı.

Bahçeli "İki aday televizyonlarda görüşme ihtiyaçlarını belirterek Bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar... Her şey nasıl güzel olacakmış hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Bahçeli çağrıyı yapan Habertürk TV programcısı Didem Arslan'a da teşekkür etti.

Adaylardan Ekrem İmamoğlu televizyon tartışması çağrılarına daha önce "Yıldırım'la istediği ekranda konuşuruz" yanıtını vermiş, Yıldırım da "Olabilir, bakarız. Benim tek başıma verebileceğim bir karar değil ama prensip olarak olabilir, niye olmasın?" demişti.