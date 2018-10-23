MHP lideri Bahçeli: İttifakta yokuz

Bahçeli, "seçimde yolumuzu kendimiz çizeceğiz" diye konuştu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde hiçbir parti ile ittifakta yer almayacaklarını açıkladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "yerel seçimlerde yolumuzu kendimiz çizeceğiz" ifadelerini kullandı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhur İttifakının bittiğine işaret eden Bahçeli, “Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz şu aşamada artık kalmamıştır” dedi.
"Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanının olmadığını" belirten Bahçeli, "31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız" diye konuştu.
MHP'nin meclise sunduğu af yasası teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50 bini aşkın uyuşturucu suçlusunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?" sözleri Cumhur ittifakındaki görüş ayrılıklarına ilişkin tartışmalara neden olmuştu.
DW,rtr/SÖ,GA
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