MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım” dedi.

Antalya dönüşünde verdiği molada gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyla ilgili şunları söyledi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şehidimizin cenaze namazına katılmak için gitmiş olduğu Akkuzulu Mahallesi’nde karşı karşıya kaldığı olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin hele hele iktidar partisinden sonra Meclis’te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir.”

Bir siyasi parti liderinin nereye nasıl gideceğini araştırması gerektiğini, danışmanları, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunması gerektiğini belirten Bahçeli, “Ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır. Şimdi Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nde en son mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı bin 260 oy almış, yüzde 73.30 oranında. CHP artı İP ittifakı 169 oy yüzde 9,83. Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var, bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçiğin cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz. Böyle bir olayın zemini hazırlanmış mıdır, 1 Mayıs olaylarına bugünden hazırlık mı yapılmaktadır? Türkiye’de mazbatayı daha da gererek Türkiye’de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? Bu durumu İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli. CHP’ye bakış nasıl, emniyet güçlerinin ‘şu eve alalım, orada gerilimi düşürelim’ dediği zaman ev sahibi dahi ‘bunu buraya almayın’ diyor ise bunları kamuoyu ile paylaşın. Sayın Uğur Dündar bu konuyu bir incele lütfen” diye konuştu.

MHP’yi tahrik edici bir unsur olarak gündeme taşımanın CHP’ye bir faydası olmadığını belirten Bahçeli, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlama ısrarının açıklanması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli Ali Rahmet Bey var. O bazı olayları görürken kendisinin evlatlık aldığı kişiye bir tavsiyede bulunuyor, ‘suhuletle ve sükunetle hareket ediniz’ diyor. Şimdi ne yapalım. Ali Rahmet Beyi televizyona çıkartıp tüm siyasilere öğüt verebilecek tarzda bir konuşma yapmasını rica etsek suhulete ve sükunete ne kadar riayet edecekler. Ben uyacağımızı kendi adıma ve partim adına söylüyorum. Ama CHP’deki Genel Başkan yardımcıları, ağustos böcekleri ne diyecekler onu merak ediyorum” şeklinde konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor! Milli Savunma Bakanlığından Kılıçdaroğlu’na saldırı açıklaması Ekrem İmamoğlu: Bu sefer sevgi ve saygı kazanacak

“Bu cümle dahi mazbatanın iptalini gerektiren bir ifadedir”

Çok yönlü düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “PKK unsuru çok, dini bir anlam yüklü gecede saldırıda bulunuyorsunuz, 4 Mehmetçiği şehit ediyorsunuz. 6 Mehmetçik yaralı. Böyle bir saldırının bugün tercih edilmesinin sebebi nedir? Kandile her gün bomba yağarken bu bölgeye girip PKK militanları saldırıyı nasıl yapıyor? Saldırının hemen arkasından olaylar beraberinde geliyor. Ama ondan önce de biraz evvel gösterdiğimiz gibi ‘Demirtaş’ın çizgisini beğeniyorum’ diyor. Bu cümle dahi mazbatanın iptalini gerektiren bir ifadedir. Cezaevinde 55 kişinin hayatını kaybettiği bir eylemde başrol oynayan bir kişinin çizgisini beğeniyorsan senin çizgin CHP’nin çizgisi değil. Senin çizgin Atatürk’ün çizgisi değil. Senin çizgin demokrasinin çizgisi değil. Senin çizginin ne olduğunu bir gün bu millet öğrenecek. Bu PKK ve FETÖ veya CHP’nin içindeki ihtiras sahibi bir azınlığın çizgisidir. Tekraren ifade ediyorum diyorum ki bu akşam YSK toplansın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde oynanan oyunda kendisi oyunun bir figürü müdür değil midir önce onun tespitini yapsın. Figürü değilse onun partisinin adayının mazbata kavgasına bu akşam son versin. Türkiye’yi sükunete ve suhulete davet etsin. Ali rahmet beye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.