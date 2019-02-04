MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlber Ortaylı, Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir, ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket sırtından ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Tavsiyem Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hilmi Yavuz ile İlber Ortaylı’nın Tunç Soyer ile ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, merhum İnönü’nün Ali Kemal’in oğlu Zeki Kuneralp’in Dışişleri Bakanlığının açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra merhum Numan Menemencioğlu’nun "Ne yapalım?" sorusuna "Sınavı kazandıysa alın" dediğinin matah bir şeymiş gibi anlatıldığını belirterek, "Akıllarınca Tunç Soyer’i aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer’i temize çıkarmaya kalkıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül’ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim, milli mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana göre merhum İnönü’nün bu tasarruf ve tutumu hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal’in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey. Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çeker" dedi.