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MHP lideri Bahçeli, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partililer ile birlikte Anıttepe İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. 1326 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Olgunluk ve huzur içinde bir seçim tamamlanmış oldu" dedi. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Bağlı bulunduğunuz ilçede ilk kez MHP dışında başka bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna, "Ben Cumhur İttifakı'na oy verdim" diye yanıt verdi. Bahçeli, ardından okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-Bahçeli oy kullanırken
-Bahçeli açıklama
Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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