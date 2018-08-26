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MHP lideri Bahçeli partisinin Erzurum teşkilatıyla yemekte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli partisinin Erzurum teşkilatıyla yemekte buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum teşkilatı üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Malazgirt'te gerçekleştirilen "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nın ardından karayoluyla Erzurum'a gelen Bahçeli'yi, kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, İl Başkanı Naim Karataş ve çok sayıda partili çiçekle karşıladı.

Caddedeki bir cağ kebapçısında partisinin il başkanlığınca düzenlenen yemeğe katılan Bahçeli, burada partililerle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Toplantının ardından çok sayıda kişi Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçeli, daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçerek, Ankara'ya hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Erzurum MHP yemek

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