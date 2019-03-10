MHP lideri Bahçeli seçim startını Söğüt’te verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim startını verdiği Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek, türbe önündeki Kayı Alplerinin nöbet değişimini izledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik’in Söğüt ilçesine geldi. Miting öncesi Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret eden Bahçeli, burada dua etti. Daha sonra türbe bahçesindeki Ertuğrul Gazi’nin eşi ve Osmangazi’nin annesi Halime Hatun ve silah arkadaşlarının da mezarlarını ziyaret ederek dua eden Bahçeli, türbe önünde Alp kıyafetleri ile nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini izledi. MHP lideri, buradan seçimler öncesinde yapacağı ilk miting için ilçe meydanına geçti. Öte yandan türbe çıkışı Ülkü Ocakları üyesi gençler arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, araya giren partililer tartışmayı büyümeden önledi.

