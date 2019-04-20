MHP lideri Bah\u00e7eli, "\u015eimdi s\u00f6z s\u0131ras\u0131 Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulunundur. Son s\u00f6z s\u00f6ylenmemi\u015ftir. Ancak sand\u0131k hilelerine tahamm\u00fcl g\u00f6stermemiz m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir" dedi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiBakan Akar: Kom\u015fuluk anlay\u0131\u015f\u0131yla ba\u011fda\u015fmayan ihlallere son verilmeliSon dakika: Devlet Bah\u00e7eli'den fla\u015f a\u00e7\u0131klamalar