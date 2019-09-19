MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir."
MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir."
MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir."