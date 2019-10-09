MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye’yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir."

MHP Lideri Bah\u00e7eli: "Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin belinin k\u0131r\u0131lmas\u0131, T\u00fcrkiye\u2019yi ku\u015fatma ve kundaklama niyetine haiz mihraklar\u0131n oyunlar\u0131n\u0131n bozulmas\u0131 art\u0131k ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz bir mecburiyettir."Her an\u0131n\u0131 kaydetti! 19 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba'n\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7irdiBakan Albayrak: "Rabbim, Mehmet\u00e7i\u011fin yolunu a\u00e7\u0131k etsin"Y\u0130K \u00dcyesi \u015eahin, \u201cAmac\u0131m\u0131z bir bar\u0131\u015f koridoru olu\u015fturmakt\u0131r\u201d