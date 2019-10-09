MHP Lideri Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir."

MHP Lideri Bah\u00e7eli: "T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu e\u015fg\u00fcd\u00fcm ve i\u015fbirli\u011fi halinde PKK\/YPG ve DEA\u015e ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin k\u00f6k\u00fcn\u00fc kaz\u0131mak hedefiyle muazzam bir harekat\u0131n i\u00e7indedir."Sosyal medya yalanlar\u0131 bu payla\u015f\u0131mlarla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Bakan Albayrak: "Rabbim, Mehmet\u00e7i\u011fin yolunu a\u00e7\u0131k etsin"Y\u0130K \u00dcyesi \u015eahin, \u201cAmac\u0131m\u0131z bir bar\u0131\u015f koridoru olu\u015fturmakt\u0131r\u201d