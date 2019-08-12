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MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’de güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika’yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programında 90 Amerika askerinin Türkiye’ye gelişini değerlendirerek, "Türkiye’de güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika’yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir" dedi.MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programında, bir gazetecinin "Amerika askerlerin Şanlıurfa’ya gelmesi yeni bir operasyon sinyali mi?" sorusunu cevapladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programında 90 Amerika askerinin Türkiye’ye gelişini değerlendirerek, "Türkiye’de güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika’yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programında, bir gazetecinin "Amerika askerlerin Şanlıurfa’ya gelmesi yeni bir operasyon sinyali mi?" sorusunu cevapladı. Bahçeli, şunları kaydetti:
"Senelerdir Ortadoğuda dolaşan, Irak ve Suriye’de Türkiye’yi tehdit edebilecek her türlü gayretin içerisinde olan ama Türkiye’nin bugünkü, demokratik yaklaşımı, kararlı duruşu ve dış politikadaki etkinliğiyle 95 tane Amerikalı Türkiye’ye gelmişse, bunları ikna edip merkezi bir iş birliğiyle Türkiye’yi tehdit ve tehlikelerden kurtaracak bir akılcılığı öne çıkarmak lazım. Suriye’de dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak Türkiye’de bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika’yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir. Burası bir tampon bölge değildir. Burası bir güvenlik bölgesidir. Tampon bölge, çatışan gruplar arasında belli bir süre son verilmiş olan bölgedir. Güvenlik bölgesiyse, dış unsurların ülkemizi tehdit ettiği bir alan olarak dikkate alınması gereken ve Türkiye’nin bağımsızlığını, bütünlüğünü, kardeşliğini koruyabilecek bir alan olarak düşünmek ve Ortadoğu’ya barışı getirmek olarak düşünülmelidir."

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