"Üç hilali başının üzerinde taşıyan kardeşlerimize teşekkür ediyorum"

Milliyetçi hareketin, Adana’dan yürüyen, Ankara’da yükselen bir kahramanlık öyküsü olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bizimkisi beka diye yazılan, birlik ve kardeşlik diye anılan bir ruhtur. Gözünü kızıl elmaya çeviren, gönlünü turana adayan, Türklüğün gururunu, İslam’ın ahlakıyla birleştiren bir ülküdür. 1996’dan sonra yine aynı yerde, aynı çizgideyiz. Dile kolay, bir ülkünün peşinde 50 yıl geçti. Kopan takvim yaprakları sarardı, yıllar yılları kovaladı, ömürler su gibi akıp gitti. Tarih 1969’un 9 Şubatıydı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin olağanüstü kongresi, Adana’da toplanmıştı. Bir karar verilecekti. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş, 50 yıl evvel bugün, Türkiye’nin şanlı geleceği için yeni bir çağı bildiriyordu. Ne mutlu ki 9 Şubat 1969’da partimizin ismi Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Amblemlerimiz ‘Üç Hilalin’ mührüyle buluştu. Bu vesileyle 50 yıllık onurlu bir mücadelede ‘Üç Hilali’ başının üzerinde taşıyan her kardeşime içtenlikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

On yıllardır daha güçlü bir Türkiye’nin hasreti çekildiğini ve her zaman zora talip olduklarını ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her zaman zorbalara kafa tuttuk. Karanlık gecelere ışık olmak için katran emellere su olmak için 50 yıl mücadele ettik. 50 yıl duadır, duruştur, dirayettir. 50 yıl vatan sevgisinin kefili, millete mensubiyetin kazancı, devlete muhabbetin kalbidir. Türkiye’nin varoluşuna aşkla bağlandık. Kimi zaman görünmedik kimi zaman gösterilmedik, kimi zaman da görmezden gelindik. Haksızlarla boğuştuk, yılmadık. İftiralarla boğaz boğaza geldik yıkılmadık. Sonu gelmez tahriklerle tükenmeyen komplolarla yolumuzu kesmek istediler, yeni bir yol açtık. İhanete uğradık inmedik, hançer yedik düşmedik, şehit olduk ölmedik. Sabrettik, öfkemizi yüreklerimizin mahzenlerine kilitledik. Değişimin yönü, hız ve boyutu dengeli olmak durumundadır. Dikkat edilmesi gereken püf nokta budur. Bununla birlikte kompleks duygular ve özenti psikolojisi kapsamında özden kopuşlar yaşanabilir. MHP, 50 yılda başkalaşmadan değişmeyi, özünden kopmamayı, gelişmeyi başarmıştır. Nice siyasi partiler ülkemizden gelip geçti. MHP, dünyayı Türk-İslam kavrayışıyla sürekli yenilenmeyle ayakta tutabilmiştir. Darbeler yaşanmış, demokrasi kepenk indirmiş, partiler teker teker kapanmıştı. Zaman olmuş sadece ülküdaşlar değil davamız yargılanmıştı. Bütün bu dönemlerde yine de bir ülkünün peşinde koşan dava büyüklerimiz ve arkadaşlarımız teslim olmamıştı. Bugün de kan, aynı kandır. Fıtrat ve fikir değişmemiş, tıpa tıp aynı noktada düğümlenmiştir. Kök aynıysa, köken korunuyorsa değişimden kaygılanmaya gerek yoktur. Tarihimizle kavgalı, milletimizle mesafeli sözde aydınlar, Türkiye’nin kuyusunu kazmakla meşgul olan köksüzlerdir. Onlar değişim çığlığı atarken biz, 50 yıldır bu korkaklarla ters düştük. Biz kovaladık bunlar kaçtı. Kaçtıkları yerde tuzak kurdular, saklandıkları delikte hep kalleşliğin kıvılcımını saçtılar. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hainin satılmışın hesabını eninde sorunda göreceğiz."