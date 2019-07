MHP lideri Bahçeli: “Türkiye’nin önünü kesmeye, ömründen çalmaya heves edenler bunun bedelini ödeyeceklerdir”

“Ülkemiz terör sorununun üstesinden mutlaka gelmelidir" Bahçeli, bir yanda özellikle FETÖ ve PKK’yı kapsamına alan terörle mücadele sürecinin içinde, diğer yanda ekonomik saldırılara göğüs germenin çabasında olduklarını da kaydederek, "Bir yanda CHP’nin, HDP’nin, İP’in aldatma kampanyaları ve yalan rüzgarlarıyla uğraşıyoruz, diğer yanda ABD ve AB’nin yaptırım tehditlerine cesaretle direniyoruz. Hemen hemen her gün şehit veriyoruz. Al bayrağa sarılı şehit naaşları omuzlarda taşınarak vatan topraklarına emanet ediliyor. Gelen kara haberler milletimizin yüreğini kavuruyor, hepimizi kedere boğuyor. Teröristler sınır içinde saldırıyor, sınır ötesinde saldırıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristlerin araziye yerleştirdikleri patlayıcıların infilakı sonucunda 8 yaşında Ayaz Güloğlu ile kardeşi 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayata veda etmişlerdir. Bölücü terör örgütü çocuklara kast etmektedir. PKK, yöre insanımızın can düşmanıdır. Dirliğimize, birliğimize, beraberliğimize suikast düzenlemektedir. Şu rezilliğe bakınız ki, Tunceli’nin Komünist Belediye Başkan’ından PKK’ya tepki gelmemiştir. HDP’nin PKK’ya en küçük itirazı da duyulmamıştır. Terörle arasına mesafe koymayan çürümüşlerin niyetleri bellidir. Askerlerimiz şehit edilirken, yavrularımız hayattan kopartılırken sessiz kalanlar, saman altından su yürütenler, üç maymunu oynayanlar hem bu dünyada hem de ilahi adalet karşısında hesap verecek rezillerdir. Allah’ın izniyle teröristler döktükleri kanlarda boğulacaklardır. Türkiye buna muktedirdir, gücü yetecektir. Ülkemiz terör sorununun üstesinden mutlaka gelmelidir. Hükümete konuyla ilgili desteğimiz tamdır. Terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmamalıdır. Terörün kökünün kazınması için hangi fedakârlık gerekiyorsa seve seve yapılmalıdır. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere, Erbil’de hunhar silahlı saldırıya uğrayan Konsolosluk çalışanımıza, Tunceli’de hayata veda eden evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Bartın’dan diyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütüyle en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Aksini bırakınız iddia etmeyi, ima etmek bile büyük bir suç ve bühtandır. Kürt kökenli kardeşlerim bin yıllık vakarın ve aziz millet varlığının eşsiz ve yeri dolmaz mensuplarıdır” ifadelerine yer verdi.

“Varsın alayı üstümüze gelsinler”

11. Kalkınma Planına değinerek yol haritasının çizildiğini ve hedeflerinin belirlendiğini kaydeden Bahçeli, "Türkiye’nin önünü kesmeye, ömründen çalmaya heves edenler bunun bedelini ödeyeceklerdir. AB ülkemize yaptırım uygulayacakmış, ABD ülkemizi F-35 programından çıkaracakmış, ne gam ne tasa.Varsın alayı üstümüze gelsinler. Varsın hepsi birden yaptırım kozlarıyla avunsunlar. Ancak şunu bilsinler ki, Türkiye’yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler, tarihi yürüyüşüne set çekemezler. Türk milleti büyüktür. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir. Milli birlik ve beraberliğimiz yaşadığı müddetçe hiçbir engel bizi durduramayacaktır. Hiç kimseye eyvallahımız yoktur. Unutmayınız; Yoksulluk giderilir. Yolsuzluklar önlenir. Yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca az kazandım, çok yedim meselesi değildir. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi de değildir. Bunlar inşallah çözülecektir. Sorunları bitirilecektir. İman varsa imkan her zaman olacaktır. Muzaffer bir mazinin muhteşem bir istikbalin moral ve motivasyon kaynağı olduğu asla ihmal edilmemelidir. Ancak vatan elden giderse, bekamız imha edilirse, bunun dönüşü yoktur. Millet bölünürse bunun tamiri mümkün değildir. Türkiye, 2023’e kadar her alanda seferberlik ruhuyla reformları hayata geçirmelidir. Sosyal ve ekonomik rahatlama, demokratik normalleşme mutlaka sağlanmalıdır. Terörün beli kırılmalıdır. FETÖ’nün bütün uzantı ve kalıntıları tasfiye edilmelidir. Türkiye 2023’e yeni bir ruhla, yeni bir sevdayla, yeni bir heyecanla ulaşmalıdır. Başarmak zorundayız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmakla görevli ve mükellefiz. Bu güç bizde vardır. Bu kabiliyet bizde vardır. Bu duruş bizde vardır. Bu cesaret ve inanmışlık fazlasıyla mevcuttur” dedi.