MHP lideri Bah\u00e7eli, "T\u00fcrkiye\u2019yi y\u00f6neten parti bellidir, h\u00fck\u00fcmet bellidir. FET\u00d6\u2019n\u00fcn gazeteci kisvesindeki eleman\u0131 hangi y\u00fczle yaz\u0131p \u00e7izmektedir. Bu ne \u015ferefsizliktir?" dedi.PARTNERDad\u0131 dizisinin ha\u015far\u0131 \u00e7ocu\u011fu bak\u0131n \u015fimdi ne yap\u0131yor!Bakan Akar: Kom\u015fuluk anlay\u0131\u015f\u0131yla ba\u011fda\u015fmayan ihlallere son verilmeliSon dakika: Devlet Bah\u00e7eli'den fla\u015f a\u00e7\u0131klamalar