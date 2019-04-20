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MHP lideri Bahçeli, "Türkiye’yi yöneten parti bellidir, hükümet bellidir. FETÖ’nün gazeteci kisvesindeki elemanı hangi yüzle yazıp çizmektedir. Bu ne şerefsizliktir?" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye’yi yöneten parti bellidir, hükümet bellidir.

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye’yi yöneten parti bellidir, hükümet bellidir. FETÖ’nün gazeteci kisvesindeki elemanı hangi yüzle yazıp çizmektedir. Bu ne şerefsizliktir?" dedi.

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