MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz hediye! 'Hayatta olsa kendi verecekti'

AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil amcasının şiir kitabını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hediye etti.

"VASİYET BİLDİK"

Hasta yatağında çıkan ‘Karahoca Divanı’ adlı şiir kitabına kavuştuktan 3 gün sonra 24 Kasım’da hayatını kaybeden 80 yaşındaki emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil’e ait "Vur Mehmedim" adlı şiirin MHP lideri Bahçeli tarafından bir mitinginde seslendirildiğini anımsatan Milletvekili Karahocagil, “Amcam hayatta olsaydı imzalı kitabını kendisi takdim edecekti. Vasiyet bildik. Sayın Devlet Bahçeli'ye kitabı takdim ettik” ifadelerini kullandı.

Karahocagil, kitabı Bahçeli’ye verdiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. (İHA)

