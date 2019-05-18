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MHP Lideri Bahçeli’den “19 Mayıs” mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.MHP’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ve fotoğrafları paylaşıldı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.
MHP’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ve fotoğrafları paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.

MHP Lideri Bahçeli’den “19 Mayıs” mesajı

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