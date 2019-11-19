MHP lideri Bahçeli’den EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken yaşta emeklilik konusundaki son konuşmasının kendileri için de genel kabul gören değerlendirme olduğunu belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM kulisinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine, “’Hal hatır’ sordu. Sağlıma yakın ilgi, alaka gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a erken emeklilikte yaşa takılarla ilgili ilgili talebini ilettiğini söyleyerek, “Ben de kendilerine bir konuyu hatırlatmak istedim. Erken emeklilik konusunda 7 Haziran seçimlerinden önce bütün siyasi partiler toplumsal talebi belli bir bölümü olarak ortaya çıkan gruba ses vermek açısından görüşlerini değerlendirmek açısından erken emeklilik ile alakalı konuyu koymuşlardı. Milliyetçi Hareket Partisi de seçim beyannamesine koymuştu. Hatta bir arkadaşımız Meclis açılır açılmaz yasa teklifi vermişti. Fakat gelişmeler, bazı yansımalar Cumhurbaşkanı’nın son konuşmasını değerlendirme bizim içinde genel kabul gören değerlendirmedir. Erken emeklilik iki boyutlu; birincisi ekonomik yönden çok ağır yükümlülükler getiren ama Güneydoğu’daki sınırdaki güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin neredeyse bir ayla yaklaşan sınırdaki yükümlülükleri, Türkiye’de önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı yaklaşımı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim”

Bahçeli şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hali hazırda binlerce askerimiz görevinin başında, güvenlikle ilgili sorumlulukları var. Bu durum içinde erken emekliliği gündeme taşıyarak, karşılığı ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen ortamda vaadin yerine getirilmesi talebi ana muhalefet açısından uygun düşebilir. Ama bizim Cumhur İttifakı yaklaşımı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim. Kendilerinin bu konudaki hem Cumhurbaşkanı hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru olduğunu paylaştım.”

“Türkiye’nin gündemini bazı öncelikler içerisinde ele almak lazım”

İnfaz yasasına ilişkin liderlerin görüşeceğine ilişkin soruya Bahçeli, “Bunlar basına yansıyan değerlendirmeler, biz yorum getirmiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye’nin gündemini bazı öncelikler içerisinde ele almak lazım. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Ortadoğu, bir taraftan İran, bir taraftan Irak, bir taraftan Rusya yoğun bir kuşatma, toplumsal faaliyetin tırmandığı ortamda bir önceliğimizin olması lazım. Bu sebepten dolayı emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli vatandaşlarımız muhalefetin tahrikiyle bir takım düşüncelerden arınmalı ve zamanı gelince bunların çözüme kavuşacağını inanmalıdır” şeklinde konuştu.