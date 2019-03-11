MHP Lideri Bahçeli'den 'ezan' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, ahlaksızlıktır, vandallıktır, arsızlıktır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Etimesgut Seçim İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş ve MHP'li milletvekilleri ile parti yöneticileri de yer aldı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, Ankaralılar'dan Cumhur İttifakı için oy isteyerek, "Ankara'yı yavaşlatmak, yavaş yavaş altını oymak hiç kimsenin haddi değildir. Cumhur İttifakı buna izin vermeyecektir. Yiğit Ankaralı kardeşim buna sessiz kalmayacaktır. Zillet aradığını bulamayacak, ziyan olup gitmekten kurtulamayacaktır" dedi.

'HER HAİN KORKAKTIR, HER KORKAK YALANCIDIR'

Bahçeli, İstanbul Taksim'de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadının, ezan okunduğu sırada ıslık çaldığını söyleyerek, bu duruma İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tepki gösterdi. Bahçeli, şunları söyledi:

"Her hain korkaktır, her korkak yalancıdır, sahtekârdır. Her inanmış vicdan, her faziletli kalp, her kahraman yürek ahlak ve iman zirvesidir. 8 Mart akşamı Taksim'de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Büyük vatan şairimiz Akif, İstiklal Marşı'nda ne diyordu; 'Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir."