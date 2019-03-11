HABER

MHP Lideri Bahçeli'den 'ezan' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, ahlaksızlıktır, vandallıktır, arsızlıktır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Etimesgut Seçim İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş ve MHP'li milletvekilleri ile parti yöneticileri de yer aldı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, Ankaralılar'dan Cumhur İttifakı için oy isteyerek, "Ankara'yı yavaşlatmak, yavaş yavaş altını oymak hiç kimsenin haddi değildir. Cumhur İttifakı buna izin vermeyecektir. Yiğit Ankaralı kardeşim buna sessiz kalmayacaktır. Zillet aradığını bulamayacak, ziyan olup gitmekten kurtulamayacaktır" dedi.

'HER HAİN KORKAKTIR, HER KORKAK YALANCIDIR'
Bahçeli, İstanbul Taksim'de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadının, ezan okunduğu sırada ıslık çaldığını söyleyerek, bu duruma İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tepki gösterdi. Bahçeli, şunları söyledi:
"Her hain korkaktır, her korkak yalancıdır, sahtekârdır. Her inanmış vicdan, her faziletli kalp, her kahraman yürek ahlak ve iman zirvesidir. 8 Mart akşamı Taksim'de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Büyük vatan şairimiz Akif, İstiklal Marşı'nda ne diyordu; 'Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir."

'PEKİ BU İHANETE CHP'DEN TEPKİ GELDİ Mİ?'
Taksim'de yaşanan olaya CHP, İYİ Parti ve HDP'nin tepki göstermediğini belirten Bahçeli, "CHP’den tepki geldi mi? İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar. Bu namertler bilsinler ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek" diye konuştu.

'BEKA DENİNCE BİRİLERİ DELİYE DÖNÜYOR'
Bahçeli, 'Cumhur İttifakı' ve 'beka' denildiği zaman birilerinin rahatsız olduğunu ve deliye döndüğünü ifade etti. Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin ruhu olduğunu kaydeden Bahçeli, şunları söyledi:
"Sizlerin sinesinden doğan Cumhur İttifakı'nın belediyelerimize güç katacağına inancım tamdır. Bizim için belediyecilik, 'komşusu açken tok yatmayan', manevi ve basiretli bir anlayışla hizmet demektir. Belediyeler millete hizmetin ilk mevkii, ilk mercii, ilk merkezidir. Bölücülüğe taviz yoktur. Zayıflığa müsamaha yoktur. 15 Temmuz hain ve kanlı FETÖ darbe girişimi ülkemizin bir beka tehdidi ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermişti. Cumhur'un 15 Temmuz'a karşı sergilediği müstesna duruşa layık olmak, uzlaşma ve istikrarı sağlamak için yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ağırlaşan beka tehdidini bertaraf etmek için yönetim mekanizmasını hızlandırıp, istikrar kazandıracak yeni bir sisteme geçilmişti. Biz 'Cumhur' derken, zillet yine kaosa sarıldı, Kandil'in ağzına baktı, Pensilvanya'nın eteğine tutundu. Biz 'beka' dedik, bunlar belanın yörüngesine girdi. Sizler ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunları gördünüz ve 16 Nisan 2017 tarihinde sandık başına gittiniz.Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü evreye taşımak için muazzam bir irade gösterdiniz. Uzlaşmayı hakim kılmak, kutuplaşmayı silmek için büyük bir özveride bulundunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay verdiniz. Buna karşılık CHP, İP, HDP, PKK, TKP, ÖDP, Pensilvanya aynı fotoğraf karesine, aynı ittifak şemsiyesi altına girdiler. CHP, devletimizin ve milletimizin bekasına göz koyan çevrelerle işbirliği yaptı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açılıştan görüntü
-Bahçeli'nin açıklaması
-Detay

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldıBilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı
'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.