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MHP lideri Bahçeli’den idam çağrısı

02.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezasının hukuk mevzuatına tekrar alınmasının, "iğrenç ve ilkel" suçların işlenmesine karşı caydırıcı olabileceğini dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli’den idam çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezası talebini tekrar gündeme getirdi. Bahçeli "Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Bu konuda 'İdam Cezası'nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 1 Ekim'de açılmasının ardından bu konunun ele alınabileceğini kaydeden Bahçeli, "TBMM'nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi muhterem vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi idam cezası meraklısı değildir" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı açıklamasının devamında, "Ne var ki korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadıyla içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir, nitekim alternatifsizdir" ifadesini kullandı.

Seçim öncesinde gündeme geliyor

Türkiye’de 35 yıldır uygulanmayan, Mayıs 2004’teki anayasa değişikliği ile de hukuken kaldırılan idam cezası, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yeniden gündeme gelmiş, özellikle de darbe girişimcileri için idam istenmişti.

İdam cezası, darbe girişiminden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sık sık dile getiriliyor. Erdoğan, o tarihten bugüne katıldığı bazı miting ve törenlerde parlamentodan geçtiği anda idam cezasını onaylayacağını vurguladı. Darbe girişiminden sonra, sokaklardaki idam talebine "AKP hazırsa, MHP dünden razıdır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de, 24 Haziran 2018'deki genel seçimler öncesinde bu söylemini yinelemişti.

DHA,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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