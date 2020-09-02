MHP lideri Bahçeli’den idam çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezası talebini tekrar gündeme getirdi. Bahçeli "Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Bu konuda 'İdam Cezası'nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 1 Ekim'de açılmasının ardından bu konunun ele alınabileceğini kaydeden Bahçeli, "TBMM'nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi muhterem vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi idam cezası meraklısı değildir" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı açıklamasının devamında, "Ne var ki korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadıyla içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir, nitekim alternatifsizdir" ifadesini kullandı.