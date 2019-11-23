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MHP lideri Bahçeli'den 'Öğretmenler Günü' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 18:57 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Öğrenmek için evvela sevmek lazımdır.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Öğrenmek için evvela sevmek lazımdır. Öğretmenlerimiz hem öğreten hem de sevdirendir. Onlar geleceğin büyük Türkiye'sinin güvenceleri, Türk milletinin umut ve aydınlık yüzleridir. Öğretmenlerimize hürmet etmek, beklenti, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak şarttır" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Behçeli, öğretmenlerin geleceğin hazırlayıcıları, gelecek nesillerin ilim ve irfan kaynakları olduğunu, öğrenen ile öğretimin buluşmasının, sınıf ile öğrencinin kavuşmasının, öğretmenlerin fazilet ve fedakarlıklarıyla sağlandığını belirterek "Öğretmen karanlığı yaran, cehaleti yenen duruşun adıdır. Aklı güçlendiren, ahlak ve adaleti güvenli hale getiren doğru öğrenim süreci, isabetli ve iradeli öğretim serüvenidir. Elbette doğru, kısa ve kesin olarak kendine varır. Yalan, kararsızlaşıp karmaşıklaşarak kendini arar. Öğretmenlerimiz doğrunun ve doğruluğun refakatçileridir. Çok öğrenip az bilmek, öğrenmeden öngörüde bulunmak, bilmeden ahkam kesmek çağımızın ana sorunlarından birisidir. Eğer bildiklerimiz tevazua sevk etmiyorsa, öğrendiklerimiz sorumluluk ve duyarlılığımızın serpilmesine yetmiyorsa meselelerimiz gittikçe ağırlaşacaktır." ifadelerini kullandı.
Kendini bilenin varlığını bileceğini söyleyen Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi.
"Varlığını bilen yurdunu bilir. Yurdunu bilen milli ve tarihi görevlerini idrak ve ifade eder. Birbirine eklemlenmiş bu süreçlerin ana dinamiği ve dimağı öğretmenlerdir. Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları da öğretmenlerimizdir. Öğrenmek için evvela sevmek lazımdır. Öğretmenlerimiz hem öğreten hem de sevdirendir. Onlar geleceğin büyük Türkiye'sinin güvenceleri, Türk milletinin umut ve aydınlık yüzleridir. Öğretmenlerimize hürmet etmek, beklenti, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak şarttır. Millet Mekteplerinin açıldığı, rahmetle andığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu müstesna günde, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Şehit düşmüş ve bir nedenle hayatlarını kaybetmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emeklilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Öğretmenlik bir şuur timsali, anıtlaşmış bir onur emsalidir."

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