HABER

MHP lideri Bahçeli’den provokatörlere suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunarak, provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunarak, provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kocabey, “Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır” dedi.

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Bize düşen tedbir almak (2)Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Bize düşen tedbir almak (2)
Bakan Akar, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret ettiBakan Akar, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
MHP lideri Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu

Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu!

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem mesajı!

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.