MHP Lideri Bahçeli’den seçim yorumu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak anlayış içinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçimde düşünülebilir” dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile makamında görüştü. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, İstanbul seçimlerine yönelik soruya, “Süreç devam ediyor, yorum yok” cevabının verdi.

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine yönelik soruya Bahçeli, mahalli idareler seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk mahalli idareler seçimleri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, seçim sırasındaki farklılıklar her siyasi parti adayla göre anlayış farklılığı koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. İtirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir, itirazları en kısa sürede değerlendirmek suretiyle Türkiye’yi normalleştirmekte yarar vardır. Fakat şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla, mazbatalar alınmakla beraber, özellikle Türk siyasi hayatında, ekonomik, sosyal hayatta önemli yeri olan uluslararası gözlemcilerin yakından takip etmiş olduğu İstanbul’da ise kargaşa yaşanmaktadır. Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu 29 bin oy farkının değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır,. O günden bugüne kadar önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Şimdi böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrası mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye’de İstanbul’u tartıştırabilecek bir zemine Türkiyeli sürüklemek doğru değildir. O sebepten dolayı itirazların sonucu alınmalıdır. Karar ne ise Yüksek Seçim Kurulu vermelidir. Bütün bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılıcı yaklaşımlar, Türkiye’yi kaosa, kargaşaya sürükleyecek hatalara doğru yöneliyor ise, Türkiye’yi huzursuzluğa itebilecek süreklilik kazandırabilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içinde aranmalıdır. Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak anlayış içinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçimde düşünülebilir. Bunun süresi altmış gündür. Bundan gocunmaya gerek yoktur. Eğer her konuda iddialısınız, seçimin yenilenmesi konusunda bu iddianızı taşıyabilecek çabalar içinde olabilirsiniz. Şu an için Yüksek Seçim Kurulu’na yapılmış itirazları takip etmeliyiz” dedi.

Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin soru üzerine ise Bahçeli, “Sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir. Ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek ayrı şeydir. Benim Ankara’daki Belediye Başkanı’na yaklaşımımı şudur; Aklanmadan, paklanmadan mazbatayı almış bir Belediye Başkanı olarak görürüz, ama benim Belediye Başkanım diyemem” cevabını verdi.