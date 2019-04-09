HABER

MHP Lideri Bahçeli’den seçim yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak anlayış içinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçimde düşünülebilir” dedi.MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile makamında görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak anlayış içinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçimde düşünülebilir” dedi.
MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile makamında görüştü. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, İstanbul seçimlerine yönelik soruya, “Süreç devam ediyor, yorum yok” cevabının verdi.
İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine yönelik soruya Bahçeli, mahalli idareler seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk mahalli idareler seçimleri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, seçim sırasındaki farklılıklar her siyasi parti adayla göre anlayış farklılığı koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. İtirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir, itirazları en kısa sürede değerlendirmek suretiyle Türkiye’yi normalleştirmekte yarar vardır. Fakat şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla, mazbatalar alınmakla beraber, özellikle Türk siyasi hayatında, ekonomik, sosyal hayatta önemli yeri olan uluslararası gözlemcilerin yakından takip etmiş olduğu İstanbul’da ise kargaşa yaşanmaktadır. Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu 29 bin oy farkının değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır,. O günden bugüne kadar önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Şimdi böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrası mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye’de İstanbul’u tartıştırabilecek bir zemine Türkiyeli sürüklemek doğru değildir. O sebepten dolayı itirazların sonucu alınmalıdır. Karar ne ise Yüksek Seçim Kurulu vermelidir. Bütün bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılıcı yaklaşımlar, Türkiye’yi kaosa, kargaşaya sürükleyecek hatalara doğru yöneliyor ise, Türkiye’yi huzursuzluğa itebilecek süreklilik kazandırabilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içinde aranmalıdır. Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak anlayış içinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçimde düşünülebilir. Bunun süresi altmış gündür. Bundan gocunmaya gerek yoktur. Eğer her konuda iddialısınız, seçimin yenilenmesi konusunda bu iddianızı taşıyabilecek çabalar içinde olabilirsiniz. Şu an için Yüksek Seçim Kurulu’na yapılmış itirazları takip etmeliyiz” dedi.
Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin soru üzerine ise Bahçeli, “Sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir. Ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek ayrı şeydir. Benim Ankara’daki Belediye Başkanı’na yaklaşımımı şudur; Aklanmadan, paklanmadan mazbatayı almış bir Belediye Başkanı olarak görürüz, ama benim Belediye Başkanım diyemem” cevabını verdi.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
CHP'li Öztrak: İmamoğlu'na mazbatasının verilmesinin önünde engel kalmamıştırCHP'li Öztrak: İmamoğlu'na mazbatasının verilmesinin önünde engel kalmamıştır
Belediye memurlarından yeni başkana destekBelediye memurlarından yeni başkana destek

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.