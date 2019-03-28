MHP Lideri Bahçeli'den Taşköprü pozu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlik yıllarının geçtiği Adana'da tarihi Taşköprü'de Sabancı Merkez Camisi manzarasında fotoğraf çektirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği miting için geldiği Adana'da tarihi Taşköprü'de vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hüseyin Sözlü ve milletvekilleriyle birlikte tarihi Taşköprü üzerinde yürüyen Bahçeli, Türkiye Diyanet Vakfı ve Sabancı Vakfı'nın ortaklaşa yaptırdığı Sabancı Merkez Camisi manzarasında fotoğraf çektirdi.

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