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MHP Lideri Bahçeli’nin seçim takvimi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve toplantı takvimi belli oldu.31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince düzenlenecek olan ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılacağı programlar belirlendi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve toplantı takvimi belli oldu.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince düzenlenecek olan ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılacağı programlar belirlendi. Bu kapsamda Bahçeli 10-19 Mart tarihlerinde birçok toplantı ve etkinliğe katılacak. Takvimin detayları şu şekilde:
"10 Mart Pazar Söğüt açık hava toplantısı - Eskişehir
11 Mart Pazartesi Etimesgut Seçim Ofisi açılışı - Ankara
12 Mart Salı Yozgat ile Kırıkkale açık hava toplantısı
13 Mart Çarşamba Kastamonu ile Çankırı açık hava toplantısı
14 Mart Perşembe Bartın ile Zonguldak açık hava toplantısı
15 Mart Cuma Nevşehir ile Aksaray açık hava toplantısı
16 Mart Cumartesi Manisa açık hava toplantısı
17 Mart Pazar İzmir Cumhur İttifakı açık hava toplantısı"
Bahçeli, 19 Mart Salı günü ise Nazlı Çelik ile Star Tv canlı yayınında seçim özel programına katılacak.

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