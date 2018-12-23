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MHP Lideri Bahçeli'ye antika tüfek hediye edildi- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Aydın il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Efelerin kullandığı antika tüfek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

MHP Lideri Bahçeli'ye antika tüfek hediye edildi- Yeniden

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Aydın il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Efelerin kullandığı antika tüfek ve çeşitli hediyeler takdim etti.
MHP Aydın İl Teşkilatı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Ankara'da ziyaret etti. Ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın katıldı. MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Devlet Bahçeli'ye, antika tüfek ve Efe kıyafetli fotoğrafını hediye etti.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mekanı Anıtkabir'i, ardından Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile bir süre istişare ettik. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili emir ve talimatlarını aldık. Teşkilatlarımızın gönlü, efelerimizin yüreği, hemşerilerimizin sevgisi ile hazırlanmış hediyelerimizi takdim ettik. Genel Başkanımız Bahçeli'nin hemşerilerimize sevgi ve muhabbet dolu selamları var" dedi.

FOTOĞRAFLI

MHP Lideri Bahçeli'ye antika tüfek hediye edildi- YenidenMHP Lideri Bahçeli'ye antika tüfek hediye edildi- YenidenMHP Lideri Bahçeli'ye antika tüfek hediye edildi- YenidenMHP Lideri Bahçeli'ye antika tüfek hediye edildi- Yeniden

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